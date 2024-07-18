МИД допустил развертывание ядерных ракет в ответ на американские в ФРГ

Так он отреагировал на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в интервью Rheinische Post, в котором тот отметил, что место размещения американского гиперзвукового оружия и крылатых ракет на территории Германии с 2026 года еще не определено. Вашингтон еще в процессе подготовки, но речь идет «об обычных системах вооружений», заверил Писториус. Он добавил, что это размещение — ответ на дислокацию оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.