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Песков: планы Еврокомиссии придают ЕС «военную окраску»

Планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию оборонного союза в Европейском союзе подтверждают тенденцию нагнетания напряженности в международной политике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Во время общения с журналистами в четверг Пескова попросили прокомментировать обещания главы Еврокомиссии в случае ее переизбрания на второй срок создать в ЕС оборонный союз, включающий проекты по противовоздушной и киберобороне.

Совместная политика обороны и безопасности это, собственно, одно из направлений общей работы в рамках Европейского союза. Так было всегда в ходе европейской интеграции, но это никогда не было основным направлением развития Европейского союза. По всей видимости, госпожа фон дер Ляйен говорила о смене приоритетов и придании ЕС военной окраски.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфакс»)

Представитель Кремля отметил, что «это лишний раз подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, на конфронтацию и опору на конфронтационные методы в своей внешней политике».

Он также предложил пока воздержаться от окончательных оценок этой инициативы, но указал, что «эта работа явно будет пересекаться с тем взаимодействием, которое страны Евросоюза имеют в рамках Североатлантического альянса».

Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для ЕС, и на Украине защищает свои интересы в условиях, когда европейские государства отказались от диалога с Россией.

«Это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наши внешнеполитические подходы,» — подчеркнул он.
Песков Дмитрий
ЕС