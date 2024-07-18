Песков: планы Еврокомиссии придают ЕС «военную окраску»

Совместная политика обороны и безопасности это, собственно, одно из направлений общей работы в рамках Европейского союза. Так было всегда в ходе европейской интеграции, но это никогда не было основным направлением развития Европейского союза. По всей видимости, госпожа фон дер Ляйен говорила о смене приоритетов и придании ЕС военной окраски.