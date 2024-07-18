Песков: планы Еврокомиссии придают ЕС «военную окраску»

Во время общения с журналистами в четверг Пескова попросили прокомментировать обещания главы Еврокомиссии в случае ее переизбрания на второй срок создать в ЕС оборонный союз, включающий проекты по противовоздушной и киберобороне.
Совместная политика обороны и безопасности это, собственно, одно из направлений общей работы в рамках Европейского союза. Так было всегда в ходе европейской интеграции, но это никогда не было основным направлением развития Европейского союза. По всей видимости, госпожа фон дер Ляйен говорила о смене приоритетов и придании ЕС военной окраски.
Представитель Кремля отметил, что «это лишний раз подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, на конфронтацию и опору на конфронтационные методы в своей внешней политике».
Он также предложил пока воздержаться от окончательных оценок этой инициативы, но указал, что «эта работа явно будет пересекаться с тем взаимодействием, которое страны Евросоюза имеют в рамках Североатлантического альянса».
Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для ЕС, и на Украине защищает свои интересы в условиях, когда европейские государства отказались от диалога с Россией.