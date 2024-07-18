Супругам участников СВО разрешили бесплатно пользоваться транспортом в Петербурге

Помимо этого, внесенными в постановление городского правительства от 10.10.2022 № 928 изменениями также предусматривается бесплатный проезд для детей участников СВО в поездах пригородного сообщения Петербурга и Ленобласти в летний период. Ранее бесплатный проезд в электричках действовал только в периоды с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря.