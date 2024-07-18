Супругам участников СВО разрешили бесплатно пользоваться транспортом в Петербурге

Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов, сообщили 18 июля в пресс-службе администрации города. Речь идет о супругах проходящих службу в настоящий момент или уже вернувшихся с СВО домой, уточняется в документе.
Также право бесплатного проезда распространяется на вдов и вдовцов участников спецоперации до их повторного вступления в брак. Срок действия бесплатного проездного — до 31 декабря 2024 года, пояснили в Смольном.
Как разъяснили в комитете по транспорту Петербурга, бесплатный проезд для указанных категорий граждан действует в автобусах, трамваях, троллейбусах и в метрополитене. Чтобы воспользоваться мерой социальной поддержки, необходимо оформить бесплатный проездной билет в ГКУ «Организатор перевозок».
Помимо этого, внесенными в постановление городского правительства от 10.10.2022 № 928 изменениями также предусматривается бесплатный проезд для детей участников СВО в поездах пригородного сообщения Петербурга и Ленобласти в летний период. Ранее бесплатный проезд в электричках действовал только в периоды с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти увеличили единовременную выплату участникам СВО до 1,3 млн рублей.