Около 1500 тысяч казахстанцев примут участие в мобилизационных сборах

Граждане, призванные на воинские сборы, обеспечиваются вещевым имуществом, питанием и медицинским обслуживанием наравне с действующими военнослужащими. На период воинских сборов за военнообязанными сохраняются место работы и занимаемая должность, им выплачивается их средняя заработная плата, а неработающим — минимальная заработная плата за счет государства, которая составляет 85 тыс. тенге.