«Вы имеете право на все». Лукашенко о «пассивности» Конституционного Суда

Одной из особенностей в работе Конституционного Суда является то, что он по своей природе является пассивным органом. То есть не имеет права по своей инициативе возбуждать конституционное судопроизводство. Инициирование конституционного контроля осуществляется другими специально уполномоченными государственными органами и гражданами.



Александр Лукашенко в связи с этим заметил, что если говорить о практике и идти от жизни, то ситуация несколько иная. Речь о том, что Конституционному Суду не обязательно ждать инициативы со стороны других субъектов, но и самому ее проявлять, если очевидны те или иные проблемные вопросы.