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«Вы имеете право на все». Лукашенко о «пассивности» Конституционного Суда

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный Суд, если видит те или иные проблемные вопросы в законодательстве, касающиеся его компетенции, должен инициативно обозначать их перед субъектами, которые имеют право инициировать конституционное судопроизводство. Об этом шла речь на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с судьями Конституционного Суда, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2023

Одной из особенностей в работе Конституционного Суда является то, что он по своей природе является пассивным органом. То есть не имеет права по своей инициативе возбуждать конституционное судопроизводство. Инициирование конституционного контроля осуществляется другими специально уполномоченными государственными органами и гражданами.

Александр Лукашенко в связи с этим заметил, что если говорить о практике и идти от жизни, то ситуация несколько иная. Речь о том, что Конституционному Суду не обязательно ждать инициативы со стороны других субъектов, но и самому ее проявлять, если очевидны те или иные проблемные вопросы.

«Вы имеете право на все. Давайте от жизни. Если вы что-то видите, вы же мне можете подсказать, соответствующим субъектам подсказать. И мы внесем такое предложение. Была бы необходимость в этом на пользу государству».

сказал президент.



«Мы будем в этом плане смотреть. Если мы увидим, то действительно будем предлагать уполномоченным государственным органам внести соответствующее предложение», — согласился председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич.

Он отметил, что на данный момент можно констатировать отсутствие со стороны государственных органов активного инициирования конституционного контроля. «Это свидетельствует, что в законодательной практике и правоприменении государственные органы уважительно относятся к нормам и принципам Конституции, стремятся их соблюдать в практической деятельности, что обеспечивает стабильный уровень конституционной законности в стране, исключение принятия неконституционных актов законодательного характера», — сказал председатель Конституционного Суда.

С другой стороны, суд ожидает обращения от уполномоченных органов — президента, парламента, правительства, Верховного Суда, президиума ВНС, чтобы Конституционный Суд мог выразить свою позицию о преодолении неопределенности в конституционно-правовом регулировании в целях защиты и полной реализации конституционных прав и свобод граждан.

Лукашенко Александр