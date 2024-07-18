ГПК: за сутки очередь легковушек в Польшу увеличилась на 180 машин

Перед единственным функционирующим для легкового транспорта пунктом пропуска «Тересполь» (сопредельный «Брест») скопилось 250 авто. Его сотрудники за сутки приняли на свою территорию 36% транспорта от нормы.



Перед литовскими погранпереходами «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») и «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони») въезда в ЕС ожидают 170 легковушек. За сутки на сопредельную территорию въехало 54% авто.



Самый загруженный переход в ЕС для фур проходит через литовский пункт пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог»). За сутки на территорию Литвы проследовало всего 17% большегрузов.



В польском пункте пропуска «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи») сопредельная сторона выполнила норму по пропуску на 64%. Въезда на сопредельную территорию ожидают около 370 фур.



Перед латвийским пунктом пропуска «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина») фиксируется более 390 единиц грузового транспорта. Латвийская сторона приняла на свою территорию 42% авто.



По состоянию на 10.00 перед погранпереходом «Тересполь» (сопредельный «Брест») на въезд в Польшу фиксируется 27 автобусов.



В пограничном ведомстве напомнили, что с 0.00 16 июля Латвия ввела запрет на въезд легковых авто, зарегистрированных в Беларуси. Также с 0.00 сегодняшних суток власти Литвы ввели аналогичный запрет. Рекомендуем гражданам учитывать данную информацию.