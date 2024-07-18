Лунгу — о компенсациях зимой: бесплатный сыр в мышеловке заканчивается

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Европейские партнеры Молдовы больше не хотят компенсировать гражданам Молдовы высокие счета на коммунальные услуги, «Бесплатный сыр в мышеловке заканчивается», — так прокомментировал лидер оппозиционной партии "Шанс Алексей Лунгу заявление министра финансов Петру Ротару о сокращении Фонда снижения энергетической уязвимости в два раза по сравнению с 2023 годом.
«Бесплатный сыр в мышеловке заканчивается? Европейские партнеры уже не горят желанием и дальше компенсировать гражданам Молдовы высокие счета на коммунальные услуги, соответственно, все расходы лягут на плечи нашего нищего населения», — написал Лунгу в соцсети.
Политик задался вопросом, на что расходуются кредиты и гранты партнеров по развитию, так как при простейших подсчетах «баланс» не сходится.
«В прошлом году на программу тарифной компенсации было выделено 5 миллиардов леев. Большая часть этих ресурсов поступает из кредитов и грантов партнеров по развитию. Согласно закону о госбюджете на текущий год, этот фонд составляет 1,57 миллиарда леев. Но с учетом заявлений министра финансов можно сделать вывод, что из всех ресурсов, выделенных на 2024-й, в наличии остается только 240 миллионов леев. Возникает вопрос: как расходуются деньги, на что их тратят, почему ресурсы распределяются так непропорционально?» — отмечает Лунгу.
При этом, подчеркнул он, тарифы на энергоносители остаются высокими, несмотря на несущественное снижение.
«Так, три года назад кубометр газа стоил 4,7 лея, а сейчас свыше 13 леев. За электроэнергию платили по 1,5 лея за кВт·ч, а сейчас 2,57. Разница очевидна», — говорит оппозиционер.
Выводы неутешительны: с учетом сокращения доходов и увеличения дефицита госбюджета, а также исторического роста госдолга до 125 миллиарда леев, в холодное время года люди останутся без господдержки. «Экономические реалии показывают кризис бюджета и государственного управления, неизбежно повышение уровня абсолютной бедности, который в настоящее время и так чрезвычайно высок», — подчеркивает Лунгу.
По мнению оппозиционера, необходимо «срочно менять государственную политику и ориентировать ее на людей».