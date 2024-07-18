Лунгу — о компенсациях зимой: бесплатный сыр в мышеловке заканчивается

«В прошлом году на программу тарифной компенсации было выделено 5 миллиардов леев. Большая часть этих ресурсов поступает из кредитов и грантов партнеров по развитию. Согласно закону о госбюджете на текущий год, этот фонд составляет 1,57 миллиарда леев. Но с учетом заявлений министра финансов можно сделать вывод, что из всех ресурсов, выделенных на 2024-й, в наличии остается только 240 миллионов леев. Возникает вопрос: как расходуются деньги, на что их тратят, почему ресурсы распределяются так непропорционально?» — отмечает Лунгу.