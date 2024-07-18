Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заммэра Новосибирска Клемешов привлечен к ответственности за неисполнение требования прокурора

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения закона мэрией Новосибирска при размещении снегоотвалов.

Источник: Сиб.фм

В зимний период снег складировался на 20 площадках, эксплуатируемых по разрешениям мэрии.

Выяснилось, что разрешения были выданы без законных оснований. 6 из них нарушали водное законодательство, разрешая складирование снега в водоохранных зонах. В марте этого года природоохранный прокурор внес представление в мэрию.

Мэрия не приняла мер для устранения нарушений. Поэтому по инициативе прокурора суд привлек первого заместителя мэра Олега Клемешова к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ. Ему грозит штраф.

Суд также рассматривает иск прокурора о признании незаконными выданных мэрией разрешений на размещение снегоотвалов.

Прокуратура