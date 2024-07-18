Заммэра Новосибирска Клемешов привлечен к ответственности за неисполнение требования прокурора

В зимний период снег складировался на 20 площадках, эксплуатируемых по разрешениям мэрии.
Выяснилось, что разрешения были выданы без законных оснований. 6 из них нарушали водное законодательство, разрешая складирование снега в водоохранных зонах. В марте этого года природоохранный прокурор внес представление в мэрию.
Мэрия не приняла мер для устранения нарушений. Поэтому по инициативе прокурора суд привлек первого заместителя мэра Олега Клемешова к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ. Ему грозит штраф.
Суд также рассматривает иск прокурора о признании незаконными выданных мэрией разрешений на размещение снегоотвалов.