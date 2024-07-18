Армия Китая заинтересована продолжать совместные учения с Беларусью

В свою очередь начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко заявил, что подобные тренировки проводились и ранее: в 2011 и 2015 годах на территории республики, в 2012 и 2018-м — в Китае, поэтому определенный опыт совместной работы накоплен.