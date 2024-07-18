Армия Китая заинтересована продолжать совместные учения с Беларусью

МИНСК, 18 июл — Sputnik. КНР заинтересована в дальнейшем проведении совместных тренировок военных с белорусской стороной, заявил в четверг замначальника штаба корпуса Народно-освободительной армии Китая Лю Чжэнь, сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.
На полигоне «Брестский» 18 июля прошел последний день совместной антитеррористической тренировки «Атакующий сокол». Сводная тактическая группа отработала отражение атак условного противника, а также ликвидацию его боевиков в зданиях.
«Мы считаем, что благодаря совместной тренировке наши два военных ведомства разовьют важные способности, необходимые для сохранения мира», — сказал Лю Чжэнь.
Он также выразил надежду, что в перспективе подобные совместные тренировки Беларуси и Китая будут продолжены.
По его словам, два государства посредством таких мероприятий повышают взаимопонимание, узнают на практике приемы военной подготовки.
В свою очередь начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко заявил, что подобные тренировки проводились и ранее: в 2011 и 2015 годах на территории республики, в 2012 и 2018-м — в Китае, поэтому определенный опыт совместной работы накоплен.
Представитель Минобороны также высоко оценил действия белорусских и китайских военных.
«Результаты сегодняшней тренировки показывают то, что ребята отработали на оценку “отлично”, — сказал он. Тренировка.
Антитеррористические белорусско-китайские учения проходят на полигоне под Брестом с 8 июля. По информации Минобороны Беларуси, они продлятся по 19 июля. Маневры позволят обменяться опытом с Народно-освободительной армией КНР, провести слаживание подразделений, а также создать фундамент для развития сотрудничества в сфере совместной подготовки войск.
В ходе учений спецназ Беларуси и Китая отработал бой в населенном пункте, зачистку здания и ряд других задач. В тренировках также участвуют артиллерийские расчеты.