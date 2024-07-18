«Рывок в одну сторону». Стало известно, что произошло в рядах ВСУ

«Пару месяцев назад пришло пополнение — моряков сняли с кораблей и направили служить в морскую пехоту. Это контрактники, которым в начале конфликта, при заключении контракта, командование ВМСУ обещало, что они будут служить только на кораблях. Но недавно командование сняло сразу с нескольких кораблей личный состав. Перевели в бригады морской пехоты. По пути с кораблей в учебку сбежала часть этих ребят. Почти никого из сбежавших не нашли. Думаю, что многие уже сбежали и с Украины» — рассказал изданию морпех ВСУ.
«Страна» поговорила с одним из других дезертиров. Он рассказал, что его мобилизовали, несмотря на проблемы с легкими и сердцем. В первый же день в армии солдат сбежал и теперь планирует за несколько тысяч долларов договориться с пограничниками, чтобы уехать с Украины.
В основном дезертиры бегут из страны в Молдавию — по договоренности с пограничниками они несколько минут «не замечают» беглеца, рассказал другой солдат.
«Бежал изо всех сил, так как понимал, если задержат — то светит тюрьма. Все получилось удачно — на той стороне меня встретили и сразу отвезли подальше от границы. В Молдове пробыл недолго, сейчас уже в Германии. Обратно на Украину уже никогда не вернусь, это был рывок в одну сторону», — признался он.
Киевский режим столкнулся с серьезными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить. Люди сопротивляются военкомам на улицах, часто доходит до столкновений и драк.
В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В апреле Владимир Зеленский снизил призывной возраст с 27 до 25 лет. Несмотря на постоянное ужесточение норм, в стране звучат призывы понизить возраст призыва на службу до 18 лет.