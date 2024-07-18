«Рывок в одну сторону». Стало известно, что произошло в рядах ВСУ

«Пару месяцев назад пришло пополнение — моряков сняли с кораблей и направили служить в морскую пехоту. Это контрактники, которым в начале конфликта, при заключении контракта, командование ВМСУ обещало, что они будут служить только на кораблях. Но недавно командование сняло сразу с нескольких кораблей личный состав. Перевели в бригады морской пехоты. По пути с кораблей в учебку сбежала часть этих ребят. Почти никого из сбежавших не нашли. Думаю, что многие уже сбежали и с Украины» — рассказал изданию морпех ВСУ.