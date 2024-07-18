В Петербурге продлили программу маткапитала. Теперь его выдают за всех детей начиная с третьего

Региональную программу материнского капитала в Петербурге продлили до конца 2030 года, а также добавили норму, по которой выплата полагается за третьего и всех последующих детей. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба Смольного.



В «старой версии» закона выплата полагалась только за третьего ребенка. Теперь ее можно получать также за четвертого и всех последующих детей, независимо от того, были они рождены или усыновлены.



Выплата начала действовать с 1 июля 2024 года.



Программа регионального маткапитала не имеет отношения к федеральной программе с аналогичным названием. В 2024 году размер выплаты по петербургской программе составляет 203,8 тысячи рублей.