Региональную программу материнского капитала в Петербурге продлили до конца 2030 года, а также добавили норму, по которой выплата полагается за третьего и всех последующих детей. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба Смольного.
В «старой версии» закона выплата полагалась только за третьего ребенка. Теперь ее можно получать также за четвертого и всех последующих детей, независимо от того, были они рождены или усыновлены.
Выплата начала действовать с 1 июля 2024 года.
Программа регионального маткапитала не имеет отношения к федеральной программе с аналогичным названием. В 2024 году размер выплаты по петербургской программе составляет 203,8 тысячи рублей.
В Петербурге продлили программу маткапитала. Теперь его выдают за всех детей начиная с третьего
В Петербурге расширили и продлили программу маткапитала.
Региональную программу материнского капитала в Петербурге продлили до конца 2030 года, а также добавили норму, по которой выплата полагается за третьего и всех последующих детей. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба Смольного.