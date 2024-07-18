Маск ответил шуткой Байдену, обвинившему его в попытке купить выборы президента

В довершение к провалу Джо Байдена на дебатах и падению рейтингов, президент США заразился коронавирусом, едва успев вылечиться от простуды, и вынужден прервать избирательную кампанию. По словам его сторонников, это худшее, что могло случиться. Болезнь напоминает о преклонном возрасте президента, а также делает его слабым на фоне Трампа, мужественно пережившего покушение. Сам Байден раньше говорил, что только медицинские показания могут побудить его задуматься над выходом из гонки.