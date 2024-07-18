Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости на этой неделе, что освобождение Урожайного на Времевском направлении запорожской линии фронта имеет важное тактическое значение, так как станет новым плацдармом для продвижения российских войск.



Безуглая неоднократно критиковала командование ВСУ за ситуацию на фронте. В частности, украинские СМИ обращали внимание на то, что на фоне череды ее резких заявлений в адрес Залужного, последнего сняли с должности главкома. Однако после назначения Александра Сырского она не прекратила нападок на военное руководство. По ее словам, после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.