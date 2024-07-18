Президент: Беларусь будет работать над повышением эффективности ООН

«Естественно, мы эту организацию поддерживали и будем поддерживать. Мы — одна из стран — основательниц ООН. Мы видим недостатки, но это недостатки не (генерального секретаря ООН Антониу — Sputnik) Гутерриша и организации. А наши конкретные, потому что ООН — коллективный орган», — отметил президент, его слова приводит БелТА.