Президент: Беларусь будет работать над повышением эффективности ООН

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Беларусь планирует вести работу над тем, чтобы повысить эффективность ООН, сказал белорусский лидер Александр Лукашенко, принимая с докладом постпреда республики в организации Валентина Рыбакова.
«Естественно, мы эту организацию поддерживали и будем поддерживать. Мы — одна из стран — основательниц ООН. Мы видим недостатки, но это недостатки не (генерального секретаря ООН Антониу — Sputnik) Гутерриша и организации. А наши конкретные, потому что ООН — коллективный орган», — отметил президент, его слова приводит БелТА.
Глава государства обратил внимание на то, что в организации каждый имеет свое мнение и может голосовать так, как считает нужным, высказываться.
«Мы это прекрасно понимаем, но будем работать над тем, чтобы ООН была более эффективной», — добавил Лукашенко.
Говоря о работе организации, президент также коснулся встречи с генсеком ООН, которая прошла на полях саммита ШОС 4 июля. По словам белорусского лидера, со Гутерриша претензий к Беларуси не предъявлялось.
«Состоялся такой интересный разговор, интересная встреча. Интерпретировали ее по-разному некоторые СМИ, особенно в интернете. Типа того, что там претензии какие-то Гутерриш предъявил нам», — сказал президент.
Лукашенко отметил, что республика, напротив, получила положительную оценку, никаких претензий к стране не предъявлялось. В то же время он подчеркнул, что теперь Беларусь соответствующим образом оценивает мировую «демократию».