Все семь районов Челябинска временно обезглавлены

Это связано с реструктуризацией системы управления городом.
Как уже писал «МК-Челябинск», с упразднением райсоветов, администрация Челябинска изменит свою структуру.
Районные администрации станут частью мэрии, а их главы будут назначаться.
Как сообщили в мэрии южноуральской столицы, главы всех семи районов города подали в отставку.
Это связано с реструктуризацией системы управления городом.
Как уже писал «МК-Челябинск», с упразднением райсоветов, администрация Челябинска изменит свою структуру.
Районные администрации станут частью мэрии, а их главы будут назначаться.