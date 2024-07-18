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Все семь районов Челябинска временно обезглавлены

Как сообщили в мэрии южноуральской столицы, главы всех семи районов города подали в отставку.

Это связано с реструктуризацией системы управления городом.

Как уже писал «МК-Челябинск», с упразднением райсоветов, администрация Челябинска изменит свою структуру.

Районные администрации станут частью мэрии, а их главы будут назначаться.