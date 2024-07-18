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Краснодару присвоен статус городского округа

Новый статус закрепили в Уставе краевой столицы на очередном заседании городской Думы. Решение о переименовании принято депутатами краевого заксобрания.

— Теперь полное наименование — муниципальное образование городской округ город Краснодар, а сокращённая форма, более короткая и привычная — муниципальное образование город Краснодар, которые признаны равнозначными. Соответственно, во всех случаях, требующих указания наименования — официальные символы, наименования органов местного самоуправления и в иных официальных документах — допускается использование сокращённой формы.

отметил Артур Смирнов
директор правового департамента администрации Краснодара

Проект изменений в Устав Краснодара был обсужден на публичных слушаниях и одобрен горожанами, сообщили в пресс-службе городской администрации.