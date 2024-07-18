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Зависит ли Казахстан от энергосистемы России? Ответ главы Минэнерго Саткалиева

Казахстан идёт к своей энергетической безопасности и полной автономности, отметил министр энергетики республики.

АСТАНА, 18 июл — Sputnik. Казахстан идет к своей энергетической безопастности и полной автономности, заявил глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев.

Журналисты уточнили у министра, обоснованы ли опасения некоторых казахстанцев о том, что после ввода всех мощностей и проектов совместно с Россией, Казахстан может оказаться в зависимости от энергосистемы России.

Министр признал, что между Казахстаном и Россией имеют место взаимные перетоки, есть коммерческие обоснованные взаимные поставки электроэнергии, есть системы и режимы, связанные с взаимным резервированием.

«Сейчас все страны, не только Казахстан, которые планируют свою энергосистему, в первую очередь ориентируются на независимость энергосистемы, на покрытие собственной нагрузки за счет собственных источников, на возможность работы при необходимости в автономном режиме».

ответил министр.

Главные тезисы из других Алмасадама Саткалиева:

  • ️ТЭЦ, которые построит Россия, будут работать на казахстанском угле, поставку основного топлива будет осуществлять Казахстан, также предусмотрена возможность перевода на газ из экологических соображений;
  • Если референдум пройдёт в пользу АЭС, то правительство выберет поставщика, исходя из национальных интересов;
  • Транспортировка нефти идёт через Россию, есть возможность поставлять нефть в Китай, задействован Транскаспийский коридор, есть доступ к коридору Баку — Супса, Баку — Тбилиси — Джейхан, к коридору Север — Юг.

энергетика