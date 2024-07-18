СМИ: заболевший COVID Байден отклоняет призывы выйти из гонки

По информации телеканала ABC News, лидеры демократов в палате представителей и сенате, Хаким Джеффрис и Чак Шумер пытаются отложить выдвижение Байдена в качестве кандидата от партии. Голосование по этому вопросу предполагалось провести в конце июля. Журналисты, ссылаясь на свои источники, добавили, что в пользу переноса выступает и сопредседатель комитета по правилам Национального демократического комитета (DNC), губернатор Миннесоты Тим Уолтц.
Согласно информации ABC News, сенатор Чак Шумер провел личную встречу с президентом США 13 июля, на которой выразил сомнения относительно его способности участвовать в предстоящих выборах. Представители Шумера заявили, что данное сообщение является спекуляцией и категорически опровергли факт проведения подобных обсуждений.
Газета The Washington Post, опубликовавшая текст уже после подтверждения заболевания Байдена, утверждает, что Шумер и Джеффрис также встречались с ним 11 июля. Источники сообщают, что однопартийцы предупредили президента об ущербе, который его кандидатура может нанести демократам на выборах в конгресс в ноябре. Официально ни Шумер, ни Джеффрис не подтвердили существование такого разговора, но и не отрицали его. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что руководство партии в конгрессе, напротив, заверило Байдена в своей поддержке.
Позже CNN, ссылаясь на свои источники, сообщил, что бывшая спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в частном разговоре сказала Байдену, что опросы предсказывают его проигрыш и что его продолжение в гонке может лишить демократов шансов выиграть выборы в палату представителей в ноябре. Байден якобы возразил Пелоси, указывая на опросы, показывающие его возможности победить Трампа. Источники не подтвердили, говорила ли Пелоси о необходимости отказа Байдена от участия лично ему.
17 июля член палаты представителей Адам Шифф публично предложил Байдену завершить президентскую кампанию.
Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Дмитрий Кочегуров считает, что слухи в СМИ и заболевание Байдена могут начать процесс его замены, но отмечает, что демократам не кем его заменить, пишут «Ведомости». Он объясняет, что новость о заболевании Байдена ковидом добавит поводов для критики со стороны некоторых однопартийцев.
Он также считает, что аргументы о проигрыше демократов в конгрессе из-за Байдена не соответствуют действительности.
В конечном итоге конгрессмены ответственны каждый перед своим округом. И по опросам их шансы на победу выше, чем у Байдена в президентской гонке. Что влияет на шансы, так это их конкретная политика.
По данным социологической службы AP-NORC, 70% респондентов считают, что Байден должен завершить президентскую кампанию, тогда как по поводу Дональда Трампа такого мнения придерживаются 57%. Согласно Real Clear Politics, на гипотетических выборах Байден отстает от Трампа на 2,7 процентных пункта: 47,1% против 44,4% в пользу Трампа.
После неудачного выступления Байдена на первых дебатах 27 июня, некоторые однопартийцы и спонсоры партии призвали его выйти из президентской гонки. The New York Times сообщает, что по состоянию на 17 июля против кандидатуры Байдена высказались 20 демократов в палате представителей из 213 и один сенатор-демократ из 50. Из 23 губернаторов-демократов ни один не призвал Байдена выйти из гонки публично.
Нина Лютикова