СМИ: заболевший COVID Байден отклоняет призывы выйти из гонки

Газета The Washington Post, опубликовавшая текст уже после подтверждения заболевания Байдена, утверждает, что Шумер и Джеффрис также встречались с ним 11 июля. Источники сообщают, что однопартийцы предупредили президента об ущербе, который его кандидатура может нанести демократам на выборах в конгресс в ноябре. Официально ни Шумер, ни Джеффрис не подтвердили существование такого разговора, но и не отрицали его. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что руководство партии в конгрессе, напротив, заверило Байдена в своей поддержке.