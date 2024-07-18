«Давайте убьем ЕС, который нарушает свои собственные договоры и хочет втянуть нас в безумную гонку, ведущую к войне!» — написал он.
Филиппо добавил, что ЕС нужно отправить на свалку истории, так как объединение бойкотирует мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Ранее источник в ЕС в разговоры с журналистами не исключил, что Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского политсообщества в Великобритании. Он также предположил, что венгерский премьер может открыто выступить с предложениями обсуждать иные инициативы, помимо так называемого «мирного плана Зеленского».
Ранее в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в предвыборной программе превратить Европейский союз в оборонный. Кроме того, она намерена создать Европейский оборонный фонд и инвестировать в оборонные возможности в таких областях, как морские, наземные и воздушные силы, космос и кибербезопасность.
Обещания фон дер Ляйен прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что такое намерение подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, конфронтацию и опору на конфронтационные методы своей внешней политики. Но Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в ЕС, подчеркнул Песков.