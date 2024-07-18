«Давайте убьем». Во Франции забили тревогу из-за действий Евросоюза

Ранее источник в ЕС в разговоры с журналистами не исключил, что Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского политсообщества в Великобритании. Он также предположил, что венгерский премьер может открыто выступить с предложениями обсуждать иные инициативы, помимо так называемого «мирного плана Зеленского».