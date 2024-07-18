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«Это обязательная процедура»: в мэрии Челябинска объяснили причину отставки всех глав районов

Главы всех районов Челябинска массово ушли в отставку.

Источник: Комсомольская правда

Главы всех семи районов Челябинска в четверг, 18 июля, массово ушли в отставку. Информацию об этом подтвердили в городской администрации.

— Отставка глав районов — это обязательная процедура, необходимая при реорганизации администраций внутригородских районов, — сообщили в мэрии Челябинска.

Изменения связаны с отказом от реформы местного самоуправления, которая наделяла внутригородские районы статусом муниципальных образований. На предстоящих выборах в сентябре депутаты будут избираться только в Гордуму. Райсоветы в Челябинске отныне упразднены.

Лишение статуса муниципальных образований не ликвидирует сами районы, их по-прежнему будет семь, как и сложилось исторически. А вот ряд полномочий передается администрации Челябинска.