«Это обязательная процедура»: в мэрии Челябинска объяснили причину отставки всех глав районов

Главы всех семи районов Челябинска в четверг, 18 июля, массово ушли в отставку. Информацию об этом подтвердили в городской администрации.
— Отставка глав районов — это обязательная процедура, необходимая при реорганизации администраций внутригородских районов, — сообщили в мэрии Челябинска.
Изменения связаны с отказом от реформы местного самоуправления, которая наделяла внутригородские районы статусом муниципальных образований. На предстоящих выборах в сентябре депутаты будут избираться только в Гордуму. Райсоветы в Челябинске отныне упразднены.
Лишение статуса муниципальных образований не ликвидирует сами районы, их по-прежнему будет семь, как и сложилось исторически. А вот ряд полномочий передается администрации Челябинска.