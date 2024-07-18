Спикера Игоря Гросу могут привлечь к уголовной ответственности

«Ждем ответа от Генпрокуратуры. Они обязаны начать уголовный процесс и уголовное дело по совершенным беззакониям. Очень важно, чтобы все нарушения и превышения полномочий этой власти были задокументированы и зарегистрированы в компетентных органах. Потому что, как только власть сменится, а это произойдет очень скоро, все эти люди будут наказаны уголовно, и будут сидеть в тюрьме — там, где их место», — заявила Марина Таубер.