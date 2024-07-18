Спикера Игоря Гросу могут привлечь к уголовной ответственности

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Депутаты оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер и Вадим Фотеску подали в Генпрокуратуру заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности председателя парламента Игоря Гросу «за его незаконные действия», а также руководство и сотрудников госохраны за недопуск депутатов в зал заседания.
«Ждем ответа от Генпрокуратуры. Они обязаны начать уголовный процесс и уголовное дело по совершенным беззакониям. Очень важно, чтобы все нарушения и превышения полномочий этой власти были задокументированы и зарегистрированы в компетентных органах. Потому что, как только власть сменится, а это произойдет очень скоро, все эти люди будут наказаны уголовно, и будут сидеть в тюрьме — там, где их место», — заявила Марина Таубер.
На заседании парламента 13 июля народных избранников, входящих в состав оппозиционного блока «Победа», лишили права участвовать в пяти последующих пленарных заседаниях законодательного форума. Решение, выдвинутое спикером законодательного собрания Игорем Гросу, поддержали 57 депутатов от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).