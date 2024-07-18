Урсулу фон дер Ляйен избрали главой ЕК на второй срок

За кандидатуру фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат из 720 членов Европарламента.
Фон дер Ляйен занимает пост главы ЕК с декабря 2019 года. На заседании она подверглась критике со стороны как правой, так и левой оппозиции, представители которой обвинили ее в невыполнении обязательств в ходе первого мандата, разрушении европейской экономики и непринятии мер по борьбе с бедностью. При этом за ее избрание голосовали представители Европейской народной партии, от которой она баллотировалась на пост.
Суд ЕС ранее постановил, что ЕК не обеспечила достаточного общественного доступа к контрактам на приобретение вакцин от COVID-19, а также частично нарушила нормы ЕС, сняв с компаний-производителей юридическую ответственность за побочные действия препаратов. Суд уточнил, что речь идет о контрактах на примерно 2,7 млрд евро, заключенных в 2020 и 2021 годах. Они касались поставки более чем 3 млрд доз вакцин. Контракты заключались под личным контролем фон дер Ляйен еще до того, как были проведены клинические испытания препаратов.
Решение суда не несет для главы ЕК никаких юридических последствий. Оно лишь может быть использовано как основание для последующих адресных исков организаций, представляющих пострадавших от применения вакцин в Европе, против Еврокомиссии и ее главы. В частности, суд Льежа рассматривает дело в отношении фон дер Ляйен по обвинениям в коррупции при закупке вакцин Pfizer. Ближайшие слушания назначены на 6 декабря.