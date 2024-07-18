Урсулу фон дер Ляйен избрали главой ЕК на второй срок

Фон дер Ляйен занимает пост главы ЕК с декабря 2019 года. На заседании она подверглась критике со стороны как правой, так и левой оппозиции, представители которой обвинили ее в невыполнении обязательств в ходе первого мандата, разрушении европейской экономики и непринятии мер по борьбе с бедностью. При этом за ее избрание голосовали представители Европейской народной партии, от которой она баллотировалась на пост.