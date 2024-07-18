Боец СВО Альфир Заманов стал заслуженным артистом Башкортостана

Награду артисту вручил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв. Спикр парламента отметил, что почётное звание Республики Башкортостан — это знак признания республикой творческих заслуг артиста.
«Альфир Заманов — яркая звезда башкирской сцены, победитель и призер многочисленных творческих конкурсов, популяризатор башкирской национальной культуры, — рассказал Константин Толкачев. — В 2022 году наш земляк был призван по мобилизации и в составе агитбригады поднимает боевой дух военнослужащих. Его неординарные способности отмечены медалью минобороны России “Генерал-майор Александр Александров” за вклад в развитие военной музыки. Почётное звание Республики Башкортостан — знак признания республикой творческих заслуг артиста».
Напомним, сибайский вокалист Альфир Заманов и его коллеги отправились на СВО в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Артист стал известен после того, как в сети завирусился ролик с отправкой мобилизованных артистов на фронт. На видео бойцы исполняют под баян патриотическую песню «Шаймуратов генерал», написанную в годы Великой Отечественной войны на стихи Кадыра Даяна. Позже в сети появлялись и другие ролики, на которых военнослужащие из республики исполняют песни на башкирском языке.