Боец СВО Альфир Заманов стал заслуженным артистом Башкортостана

Напомним, сибайский вокалист Альфир Заманов и его коллеги отправились на СВО в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Артист стал известен после того, как в сети завирусился ролик с отправкой мобилизованных артистов на фронт. На видео бойцы исполняют под баян патриотическую песню «Шаймуратов генерал», написанную в годы Великой Отечественной войны на стихи Кадыра Даяна. Позже в сети появлялись и другие ролики, на которых военнослужащие из республики исполняют песни на башкирском языке.