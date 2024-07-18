Сергей Шелест: «Задача — помочь с первоочередным ремонтом наиболее проблемных домов»

Сегодня, 18 июля, по поручению главы региона мэр города Омска Сергей Шелест прибыл в Усть-Ишим. Цель визита — наметить фронт предстоящих работ. Окружной центр будет помогать муниципальному району с восстановлением и ремонтом домов, пострадавших от паводка.
«Руководитель региона поставил задачу: помочь с первоочередным ремонтом наиболее проблемных домов. Сегодня в этот процесс включены все муниципалитеты области. Вместе с главой района Александром Степановичем Седельниковым наметили фронт работ, — сообщил Серегй Шелест. — Особое внимание многодетным семьям, одиноким пожилым людям. Приступаем в ближайшее время. Куратором от города по данному направлению будет мой заместитель Владимир Владимирович Куприянов».
Напомним, Усть-Ишимский район наиболее сильно пострадал от весеннего паводка. Здесь были подтоплены сотни домов в 13 населенных пунктах. Более тысячи человек были эвакуированы из мест подтопления.
На настоящий момент подтопленных домов в Усть-Ишиме уже не осталось. Как только вода начала уходить, специальные службы приступили к дезинфекции и просушке домовладений. Следующим шагом стало обследование поврежденных паводковыми водами домов и формирование строительных бригад для проведения восстановительного ремонта.
Также в отдаленных населенных пунктах продолжают работать выездные группы сотрудников МФЦ. Они работают на приеме заявлений от жителей на получение компенсаций причиненного паводком материального ущерба.