Сергей Шелест: «Задача — помочь с первоочередным ремонтом наиболее проблемных домов»

«Руководитель региона поставил задачу: помочь с первоочередным ремонтом наиболее проблемных домов. Сегодня в этот процесс включены все муниципалитеты области. Вместе с главой района Александром Степановичем Седельниковым наметили фронт работ, — сообщил Серегй Шелест. — Особое внимание многодетным семьям, одиноким пожилым людям. Приступаем в ближайшее время. Куратором от города по данному направлению будет мой заместитель Владимир Владимирович Куприянов».