Губернатор Иркутской области ответил на вопросы жителей во время прямой линии

Прямая линия с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым прошла в прямом эфире 18 июля. За 1,5 часа глава региона ответил на несколько вопросов от жителей, в то время как в колл-центре принимались звонки, сообщения можно оставить и на платформе обратной связи — они принимаются до 24 июля включительно. На все из них будут подготовлены ответы профильными министерствами и ведомствами.
Во время эфира у Игоря Кобзева спросили о строительстве новых медучреждений, в частности поликлиники № 5 в Иркутске, о сроках и качестве ремонта дорог, помощи семьям участников СВО, строительстве водопровода в Шелеховском районе, организации северного завоза, обеспечении отдаленных поселков мобильной связью и интернетом, развитии туристической инфраструктуры на Байкале, в частности в поселке Листвянка и другом. Во многих случаях глава региона тут же обращался за более точными данными к ответственным лицам в названых территориях, давал соответствующие поручения.
Лидировали звонки из Иркутска, Иркутского района, Тайшета, Ангарска, Усолья-Сибирского и Шелехова.
— Все поступившие вопросы мы обязательно отработаем, ответим, спасибо всем жителям Иркутской области за их внимание, поддержку и неравнодушное отношение к своей территории, — завершил разговор Игорь Кобзев.