Губернатор Иркутской области ответил на вопросы жителей во время прямой линии

Прямая линия с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым прошла в прямом эфире 18 июля. За 1,5 часа глава региона ответил на несколько вопросов от жителей, в то время как в колл-центре принимались звонки, сообщения можно оставить и на платформе обратной связи — они принимаются до 24 июля включительно. На все из них будут подготовлены ответы профильными министерствами и ведомствами.