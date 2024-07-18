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О причине пробок на границе Казахстана и Кыргызстана рассказали в КНБ

Никаких ограничений с казахстанской стороны не вводили, отметили в Погранслужбе.

Источник: Официальный сайт правительства Кыргызстана

АСТАНА, 18 июл — Sputnik. Скопление автотранспорта пограничники Казахстана зафиксировали только на одном контрольно-пропускном пункте с Кыргызстаном, сообщили в комитете национальной безопасности.

«Пограничная служба КНБ информирует, что в настоящее время на казахстанско-кыргызской границе в пункте пропуска “Кеген” в Алматинской области отмечается скопление транспортных средств», — указывается в сообщении.

По данным пограничников, это связано с ремонтом дорожного полотна в приграничной зоне на сопредельной территории.

«Иные КПП работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось», — уточнили в Погранслужбе.

Пограничники призвали учитывать эти обстоятельства и по возможности скорректировать маршрут передвижения.