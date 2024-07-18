О причине пробок на границе Казахстана и Кыргызстана рассказали в КНБ

АСТАНА, 18 июл — Sputnik. Скопление автотранспорта пограничники Казахстана зафиксировали только на одном контрольно-пропускном пункте с Кыргызстаном, сообщили в комитете национальной безопасности.
«Пограничная служба КНБ информирует, что в настоящее время на казахстанско-кыргызской границе в пункте пропуска “Кеген” в Алматинской области отмечается скопление транспортных средств», — указывается в сообщении.
По данным пограничников, это связано с ремонтом дорожного полотна в приграничной зоне на сопредельной территории.
«Иные КПП работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось», — уточнили в Погранслужбе.
Пограничники призвали учитывать эти обстоятельства и по возможности скорректировать маршрут передвижения.