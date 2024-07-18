Politico: демократы могут использовать болезнь Байдена для его выхода из гонки

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Многие представители Демократической партии, выступающие против дальнейшего участия президента США Джо Байдена в гонке за главный государственный пост в стране, могут воспользоваться тем, что он поставил предвыборную кампанию на паузу из-за заражения коронавирусом, чтобы заставить его снять свою кандидатуру. Такое мнение высказывается в материале, опубликованном в газете Politico.
По ее оценкам, болезнь Байдена, которая прервала его двухдневную поездку в штат Невада в рамках предвыборной кампании, вероятнее всего, углубит опасения однопартийцев главы государства в отношении его преклонного возраста и физического состояния. Они стали особенно заметны в ходе дебатов с его ключевым соперником — республиканцем Дональдом Трампом.
Издание отмечает, что многие демократы, скептически настроенные по отношению к дальнейшему участию президента в предвыборной гонке, могут использовать этот момент, чтобы оказать на Байдена давление и добиться его отказа от борьбы за переизбрание. На этом фоне сенатор от штата Делавэр, демократ Крис Кунс заявил, что президент «не может позволить себе потерять еще одну неделю» избирательной кампании.
Издание напоминает, что самоизоляция Байдена, из-за которой он неопределенное время не сможет появляться на публике, пришлась на разгар съезда Республиканской партии, где Трампа официально выдвинули кандидатом на пост главы государства. Газета указывает, что в глазах общественности это может усилить контраст между Байденом и Трампом, который не стал приостанавливать свою кампанию после ранения, полученного в результате покушения. «Более неподходящего времени [для болезни Байдена] быть не может. Это напоминает всем, насколько Джо Байден стар», — приводит издание слова неназванного представителя Демократической партии.
18 июля Белый дом подтвердил, что Байден сдал положительный тест на коронавирус. У президента США легкие симптомы. Он отменил выступление на мероприятии в Лас-Вегасе и направится в резиденцию в штате Делавэр, где уйдет на самоизоляцию.
Вероятный кандидат
2 июля газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что вице-президент США Камала Харрис считается наиболее вероятным претендентом на смену Байдену в случае его выхода из предвыборной гонки. Согласно результатам опроса журнала The Economist и института YouGov, опубликованным 11 июля, около 73% сторонников Демократической партии полагают, что Харрис должна стать кандидатом демократов на президентских выборах в ноябре.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Республиканцы на съезде партии 15 июля выдвинули кандидатуру Трампа в президенты. Предполагалось, что официально кандидатура Байдена будет утверждена на общенациональном съезде демократов (19−22 августа). 16 июля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Национальный комитет Демократической партии (НКДП) с 29 июля по 5 августа, еще за несколько недель до съезда, проголосует в виртуальном формате за выдвижение Байдена в качестве своего кандидата в президенты на ноябрьских выборах. По данным портала, как только он получит достаточное количество голосов, заменить нынешнего главу Белого дома в президентской гонке «станет крайне сложно», и разговоры о выдвижении другого кандидата, обострившиеся на фоне неудачного выступления американского лидера на теледебатах с Трампом, должны утихнуть.