Politico: демократы могут использовать болезнь Байдена для его выхода из гонки

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Республиканцы на съезде партии 15 июля выдвинули кандидатуру Трампа в президенты. Предполагалось, что официально кандидатура Байдена будет утверждена на общенациональном съезде демократов (19−22 августа). 16 июля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Национальный комитет Демократической партии (НКДП) с 29 июля по 5 августа, еще за несколько недель до съезда, проголосует в виртуальном формате за выдвижение Байдена в качестве своего кандидата в президенты на ноябрьских выборах. По данным портала, как только он получит достаточное количество голосов, заменить нынешнего главу Белого дома в президентской гонке «станет крайне сложно», и разговоры о выдвижении другого кандидата, обострившиеся на фоне неудачного выступления американского лидера на теледебатах с Трампом, должны утихнуть.