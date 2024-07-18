Песков: корабли НАТО в акватории Черного моря угрожают России

На Украине приняли военную стратегию, которая предусматривает постоянное присутствие кораблей НАТО в Черном море. Кремль в ответ пообещал принять «все необходимые меры». В Москве также напомнили, что военный флот нечерноморских стран по международной конвенции не может свободно проплывать в эту акваторию. В Киеве же, в свою очередь, говорят о планах сделать Украину «великой морской державой».