В Китае одобрили решение о дальнейшем углублении реформ

Третьи пленумы ЦК КПК проводятся раз в пять лет, на них обычно принимают решения о запуске крупных реформ, которые впоследствии могут стать важной вехой в истории Китая. Например, на 3-м пленуме ЦК КПК 11-го созыва в 1978 году бывший тогда лидером КНР Дэн Сяопин положил начало новому периоду в китайской истории — периоду реформ, открытости и социалистической модернизации, которые проложили путь к десятилетиям экономического роста и открытости внешнему миру.