Леса передают в ведение Минобороны

Эти земли, как отмечено в документе, акимат области должен передать управлению командующего войсками регионального командования «Юг» Министерства обороны. А управление обязано «возместить в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, в случае вырубки насаждений принять меры по расчистке площади с передачей полученной древесины на баланс указанных учреждений». Документ опубликован 17 июля и будет на рассмотрении до 31 июля.