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Леса передают в ведение Минобороны

Более 5 тысяч гектаров лесов хотят передать Министерству обороны в Жамбылской области. Соответствующий документ опубликован на портале «Открытые НПА», передает Tengrinews.kz.

Источник: unsplash.com

«Перевести земельные участки общей площадью 5300 гектаров из категории земель лесного фонда коммунального государственного учреждения “Жамбылское учреждение по охране лесов и животного мира” управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области (далее — учреждение) в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения, согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в проекте постановления правительства.

Эти земли, как отмечено в документе, акимат области должен передать управлению командующего войсками регионального командования «Юг» Министерства обороны. А управление обязано «возместить в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, в случае вырубки насаждений принять меры по расчистке площади с передачей полученной древесины на баланс указанных учреждений». Документ опубликован 17 июля и будет на рассмотрении до 31 июля.