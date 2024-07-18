Леса передают в ведение Минобороны

«Перевести земельные участки общей площадью 5300 гектаров из категории земель лесного фонда коммунального государственного учреждения “Жамбылское учреждение по охране лесов и животного мира” управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области (далее — учреждение) в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения, согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в проекте постановления правительства.
Эти земли, как отмечено в документе, акимат области должен передать управлению командующего войсками регионального командования «Юг» Министерства обороны. А управление обязано «возместить в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, в случае вырубки насаждений принять меры по расчистке площади с передачей полученной древесины на баланс указанных учреждений». Документ опубликован 17 июля и будет на рассмотрении до 31 июля.