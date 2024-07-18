Сын Трампа рассказал подробности о ранении отца

«Швов нет, но определенно есть поверхностная рана», — заявил сын экс-президента телеканалу.
Эрик Трамп также отметил, что его отец назвал эту рану «самой сильной ушной болью, которую он когда-либо испытывал».
Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.