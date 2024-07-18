Минздравы Беларуси и Кубы актуализируют сотрудничество

В ходе визита официальной правительственной делегации Республики Беларусь на Кубу заместитель министра здравоохранения Александр Старовойтов и министр здравоохранения Кубы Хосе Анхель Портал Миранда подписали соглашение о сотрудничестве.



В Минздраве заметили, что прежний документ был подписан между странами более 10 лет назад и требовал своего обновления. Новое соглашение будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества между ведомствами двух стран.



Речь идет о расширении взаимодействия в области здравоохранения и медицинской науки, активизации прямых связей между организациями здравоохранения. Особо прописан пункт развития партнерства в области подготовки медицинских кадров. Важный интерес для обеих сторон — регистрация лекарственных средств и изделий медицинского назначения, поставки фармацевтической продукции, совместное производство лекарственных препаратов.



Участие в торжественной церемонии подписания документов приняли премьер-министр Беларуси Роман Головченко и премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус.