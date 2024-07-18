«Одновременно режим (президента Молдавии Майи. — Прим. ред.) Санду под ширмой евроинтеграции продолжает курс на милитаризацию. Пятнадцатого июля Министерство обороны Молдавии объявило о скором поступлении очередной партии военной техники из США. Это не открытие школ, не повышение благосостояния граждан, это подталкивание к реализации украинского сценария», — сказала дипломат.