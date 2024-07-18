США подталкивают Молдавию к украинскому сценарию, заявила Захарова

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США, передавая военную технику Молдавии, подталкивают Кишинев к реализации украинского сценария, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Одновременно режим (президента Молдавии Майи. — Прим. ред.) Санду под ширмой евроинтеграции продолжает курс на милитаризацию. Пятнадцатого июля Министерство обороны Молдавии объявило о скором поступлении очередной партии военной техники из США. Это не открытие школ, не повышение благосостояния граждан, это подталкивание к реализации украинского сценария», — сказала дипломат.
Она также обратила внимание, что в обновленном проекте национальной обороны Молдавии на 2024−2034 годы указывается, что Россия якобы создает угрозу безопасности и конституционному порядку республики.
Захарова добавила, что независимые молдавские эксперты говорят о том, что в скором будущем вопреки воле молдавского народа власти страны откажутся от конституционного нейтралитета страны.
Ранее минобороны Молдавии сообщили, что 15 июля Кишинёв получил партию военной техники из США для национальных и международных тренировок и учений армии.