Украинское издание «Страна» в апреле писало, что суды на Украине начали выносить приговоры военнослужащим за отказ выполнять приказы во время попыток удержать позиции в Крынках. По информации издания, к пяти годам лишения свободы на Украине приговорили морского пехотинца за отказ выполнить приказ по обороне южной окраины Крынок, в суде он пояснил это страхом за жизнь. Уже в мае в распоряжении РИА Новости попало видео из подвалов в Крынках, заваленных телами погибших украинских военных, о которых сообщал Сальдо. Кадры, предоставленные пресс-службой главы региона, были сняты военнослужащими штурмовых отрядов 24 мая 2024 года. На кадрах видны сложенные в хаотичном порядке тела украинских военных в полевой экипировке.