NYT назвала попытки ВСУ удержаться в Крынках бессмысленными

Ранее украинское издание «Следствие. Инфо», ссылаясь на данные украинской полиции, сообщило, что более 780 военных ВСУ «официально пропали без вести» в Крынках с октября 2023 по июнь 2024 года. Эвакуировать оттуда удалось 262 погибших.
«Операция по созданию плацдарма на контролируемом Россией восточном берегу Днепра была спорной с самого начала… Военные аналитики предупреждали, что операция, которая состояла из опасных речных переправ, была уязвима в своей логистике и вряд ли приведена бы к быстрым прорывам», — пишет издание.
Поскольку попытки занять позиции в Крынках тянулись месяцами, украинские солдаты, участвовавшие в операции, жаловались, что она была «жестокой и бессмысленной», и по итогу стоила Украине многих жизней. Военные ВСУ, пересекавшие Днепр на лодках, становились «легкой добычей» для российских беспилотников и минометов. Как сообщает издание, украинские солдаты также жаловались, что застревали на несколько дней практически без прикрытия от российской артиллерии.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в феврале сообщал, что Крынки и окрестности этого села зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются. Немногим ранее, тоже в феврале, руководивший тогда Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3,4 тысячи человек. Позднее, в конце мая, Сальдо сообщал, что в Крынках продолжают обнаруживать подвалы, заваленные телами украинских военных.
Украинское издание «Страна» в апреле писало, что суды на Украине начали выносить приговоры военнослужащим за отказ выполнять приказы во время попыток удержать позиции в Крынках. По информации издания, к пяти годам лишения свободы на Украине приговорили морского пехотинца за отказ выполнить приказ по обороне южной окраины Крынок, в суде он пояснил это страхом за жизнь. Уже в мае в распоряжении РИА Новости попало видео из подвалов в Крынках, заваленных телами погибших украинских военных, о которых сообщал Сальдо. Кадры, предоставленные пресс-службой главы региона, были сняты военнослужащими штурмовых отрядов 24 мая 2024 года. На кадрах видны сложенные в хаотичном порядке тела украинских военных в полевой экипировке.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.