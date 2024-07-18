Тирасполь шокирован новой стратегией обороны Молдовы

Называть главной угрозой в том числе тех, кто уже более 30 лет обеспечивает мир, это весьма странно, считает глава приднестровской делегации в ОКК Олег Беляков.
«Тридцать два года мира ведь о чем-то говорят?! Мы скоро будем отмечать дату ввода миротворцев и говорить о том, что миротворческая операция — самая успешная на всем мировом пространстве с точки зрения обеспечения мер безопасности», — сказал он.
Приднестровье по-прежнему выступает только с позиций мира. Документы, ставшие основой для миротворческой операции под эгидой России, в свое время подписали лидеры Кишинева и Тирасполя. Сам механизм работает как часы.
«Россия, Молдова, Приднестровье в рамках совместной миротворческой операции выполняют свои задачи достаточно слаженно… Механизм работает и кто-то вдруг говорит, что это работает плохо. Мы не можем быть врагами. Мы по-прежнему соседи и по-прежнему стремимся к миру», — добавил Олег Беляков.
Молдову готовят к каким-то определенным процессам. Накачка ее вооружением, техникой и боеприпасами, учения нон-стоп — все это тревожные признаки, считает Олег Беляков. Обозначение Приднестровья среди главных угроз в новой стратегии обороны Молдовы параллельно с растущей милитаризацией страны также вызывают беспокойство в Тирасполе.
«Мы стремимся к миру. Определять нас как страну противостояния, а с другой стороны, насыщать свою армию вооружением, техникой, боеприпасами, тренировать личный состав, осуществлять призыв мобилизационного ресурса — все это говорит о том, что страна готовится к каким-то определенным действиям. Для нас они очень опасны и неприемлемы», — подчеркнул глава приднестровской делегации в ОКК.
Кабмин Молдовы в среду утвердил новую Стратегию обороны на следующее десятилетие. В документе многократно упоминается Российская Федерация. Так, «операции гибридного типа», «незаконно размещенные на территории РМ вооруженные силы РФ», а также «продолжение военной агрессии РФ против Украины» названы в стратегии «экзистенциальной угрозой суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова».
В нем также отмечается, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) в Приднестровье, а также армия непризнанной республики обладают «значительным оперативным потенциалом».