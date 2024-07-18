Тирасполь шокирован новой стратегией обороны Молдовы

«Мы стремимся к миру. Определять нас как страну противостояния, а с другой стороны, насыщать свою армию вооружением, техникой, боеприпасами, тренировать личный состав, осуществлять призыв мобилизационного ресурса — все это говорит о том, что страна готовится к каким-то определенным действиям. Для нас они очень опасны и неприемлемы», — подчеркнул глава приднестровской делегации в ОКК.