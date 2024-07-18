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Вучич посоветовал достичь прекращения огня на Украине «как можно скорее»

Режима прекращения огня нужно добиться любыми способами, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Источник: Reuters

Так он ответил на просьбу дать совет канцлеру ФРГ Олафу Шольцу для достижения мира на Украине.

«Заключите режим прекращения огня как можно скорее. Неважно, на каких условиях», — сказал Вучич (цитата по ТАСС). По его словам, условия можно обсудить потом, а в приоритете — прекращение боевых действий.

По оценке Financial Times, с начала военных действий в феврале 2022 года Сербия через третьих лиц поставила на Украину боеприпасы на €800 млн. По словам Вучича, это соответствует «приблизительным показателям».

Белград не может экспортировать вооружение в Россию или на Украину, однако у Сербии много заключенных контрактов с США, Чехией и Испанией, уточнил тогда сербский лидер. «Что они в конечном итоге с этим сделают — это их работа», — сказал он.

Данные об экспорте сербских боеприпасов на Украину в конце июня 2024 года прокомментировал замглавы российского МИДа Александр Грушко. По его словам, Москва и Белград обсуждают вопросы военных поставок. «Обмен оценками угроз безопасности сторон — неотъемлемая часть политического диалога между Россией и Сербией», — заявил дипломат.

О планах обсудить с Сербией поставки оружия Киеву рассказали и в Кремле. «Будем разбираться с этой темой в контактах с нашими сербскими друзьями», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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