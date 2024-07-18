Вучич посоветовал достичь прекращения огня на Украине «как можно скорее»

Так он ответил на просьбу дать совет канцлеру ФРГ Олафу Шольцу для достижения мира на Украине.
«Заключите режим прекращения огня как можно скорее. Неважно, на каких условиях», — сказал Вучич (цитата по ТАСС). По его словам, условия можно обсудить потом, а в приоритете — прекращение боевых действий.
По оценке Financial Times, с начала военных действий в феврале 2022 года Сербия через третьих лиц поставила на Украину боеприпасы на €800 млн. По словам Вучича, это соответствует «приблизительным показателям».
Белград не может экспортировать вооружение в Россию или на Украину, однако у Сербии много заключенных контрактов с США, Чехией и Испанией, уточнил тогда сербский лидер. «Что они в конечном итоге с этим сделают — это их работа», — сказал он.
Данные об экспорте сербских боеприпасов на Украину в конце июня 2024 года прокомментировал замглавы российского МИДа Александр Грушко. По его словам, Москва и Белград обсуждают вопросы военных поставок. «Обмен оценками угроз безопасности сторон — неотъемлемая часть политического диалога между Россией и Сербией», — заявил дипломат.
О планах обсудить с Сербией поставки оружия Киеву рассказали и в Кремле. «Будем разбираться с этой темой в контактах с нашими сербскими друзьями», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.