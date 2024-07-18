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Президентские амбиции политиков Молдовы: кто может занять кресло главы государства

Гость программы «Экспертиза» — политолог, профессор, доктор права Александр Кузнецов.

О своих амбициях по участию в намеченных на осень президентских выборах заявила уже целая череда потенциальных кандидатов. Это и экс-генпрокурор Александр Стояногло, и бывшие главы правительств Ион Кику и Владимир Филат, и экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, и журналист Наталья Морарь.

Интригой остается, кого выдвинет оппозиционный блок «Победа», который не спешит озвучивать имя кандидатов.

Безусловно, что осенняя предвыборная кампания станет главным политическим событием текущего года.

У кого из уже определившихся кандидатов какие шансы — обсуждаем в программе «Экспертиза» с политологом, профессором, доктором права Александром Кузнецовым.