Президентские амбиции политиков Молдовы: кто может занять кресло главы государства

О своих амбициях по участию в намеченных на осень президентских выборах заявила уже целая череда потенциальных кандидатов. Это и экс-генпрокурор Александр Стояногло, и бывшие главы правительств Ион Кику и Владимир Филат, и экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, и журналист Наталья Морарь.