Президентские амбиции политиков Молдовы: кто может занять кресло главы государства

О своих амбициях по участию в намеченных на осень президентских выборах заявила уже целая череда потенциальных кандидатов. Это и экс-генпрокурор Александр Стояногло, и бывшие главы правительств Ион Кику и Владимир Филат, и экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, и журналист Наталья Морарь.
Интригой остается, кого выдвинет оппозиционный блок «Победа», который не спешит озвучивать имя кандидатов.
Безусловно, что осенняя предвыборная кампания станет главным политическим событием текущего года.
У кого из уже определившихся кандидатов какие шансы — обсуждаем в программе «Экспертиза» с политологом, профессором, доктором права Александром Кузнецовым.