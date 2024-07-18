Нет сомнений в том, что подобные преступления планировались и финансировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима.
Захарова также отметила, что направляемые Украине «огромные потоки» денежных средств и оружия со стороны Запада, который при этом никогда не осуждал теракты и преступления Украины против мирных россиян и представителей российской власти, говорят сами за себя.
Представитель МИД РФ отметила, что голосующим в США за поставки вооружений Киеву, лучше профинансировать полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри Соединенных Штатов Америки. Ранее Бобби Кеннеди, сын независимого кандидата в президенты США Роберта Ф. Кеннеди-младшего, раскритиковал неспособность спецслужб США защитить кандидата в президенты Дональда Трампа. Покушение на экс-президента США произошло 13 июля на митинге в штате Пенсильвания. Пуля задела верхнюю часть правого уха Трампа.
Глава ГУР рассказал о неудавшихся попытках покушения на Путина в интервью украинскому изданию NV 12 июля. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угрозы со стороны киевского режима очевидны, поэтому безопасность главы государства обеспечивается должным образом.
Нина Лютикова