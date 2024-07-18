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Захарова: покушения на Путина готовились на деньги США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что коллективный Запад участвовал в организации попыток покушения на президента России Владимира Путина, о которых ранее упоминал Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Источник: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Нет сомнений в том, что подобные преступления планировались и финансировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима.

Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ (цитата по «Ведомостям»)

Захарова также отметила, что направляемые Украине «огромные потоки» денежных средств и оружия со стороны Запада, который при этом никогда не осуждал теракты и преступления Украины против мирных россиян и представителей российской власти, говорят сами за себя.

Представитель МИД РФ отметила, что голосующим в США за поставки вооружений Киеву, лучше профинансировать полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри Соединенных Штатов Америки. Ранее Бобби Кеннеди, сын независимого кандидата в президенты США Роберта Ф. Кеннеди-младшего, раскритиковал неспособность спецслужб США защитить кандидата в президенты Дональда Трампа. Покушение на экс-президента США произошло 13 июля на митинге в штате Пенсильвания. Пуля задела верхнюю часть правого уха Трампа.

Глава ГУР рассказал о неудавшихся попытках покушения на Путина в интервью украинскому изданию NV 12 июля. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угрозы со стороны киевского режима очевидны, поэтому безопасность главы государства обеспечивается должным образом.

Нина Лютикова

Захарова Мария
Путин Владимир