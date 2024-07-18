Глава МИД Беларуси встретился с госсекретарем Союзного государства

Также министр и госсекретарь рассмотрели график проведения заседаний органов Союзного государства на вторую половину года. Отдельно обсуждалась подготовка и повестка заседания Высшего Госсовета Союзного государства, которое будет приурочено к 25-й годовщине подписания союзного договора.