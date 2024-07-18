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Глава МИД Беларуси встретился с госсекретарем Союзного государства

В ходе рабочей встречи отдельно обсуждался вопрос проведения международной конференции высокого уровня по евразийской безопасности в белорусской столице.

Источник: Министерство иностранных дел Беларуси

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел встречу с Государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам союзной повестки, включая порядок финансирования и реализации программ и проектов Союзного государства», — отметили в МИД.

Также министр и госсекретарь рассмотрели график проведения заседаний органов Союзного государства на вторую половину года. Отдельно обсуждалась подготовка и повестка заседания Высшего Госсовета Союзного государства, которое будет приурочено к 25-й годовщине подписания союзного договора.

Дмитрий Мезенцев подтвердил, что будет участвовать в работе второй международной конференции высокого уровня по евразийской безопасности.

В пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства напомнили, что представительное международное мероприятие состоится в Минске 31 октября — 1 ноября текущего года.