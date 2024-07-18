ФСБ получит доступ к данным госреестра ЗАГС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности (ФСБ) может получить доступ к данным, содержащимся в едином госреестре записей актов гражданского состояния (ЗАГС), о госрегистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, смены имени или установлении отцовства, а также о внесении изменений в записи о таких фактах. Это следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции (есть в распоряжении ТАСС).