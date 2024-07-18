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ФСБ получит доступ к данным госреестра ЗАГС

Это информация о рождении, смерти, заключении и расторжении браков, смене имени и установлении отцовства.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности (ФСБ) может получить доступ к данным, содержащимся в едином госреестре записей актов гражданского состояния (ЗАГС), о госрегистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, смены имени или установлении отцовства, а также о внесении изменений в записи о таких фактах. Это следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции (есть в распоряжении ТАСС).

Поправки предлагается прописать в законе «Об актах гражданского состояния». Новые нормы обязывают Федеральную налоговую службу, которая выступает оператором госреестра ЗАГС, предоставлять в ФСБ России соответствующие данные, содержащиеся в реестре.

По действующим нормам, такие сведения из единого госреестра ЗАГС предоставляются МВД, ФНС, Минздраву, Росстату, Минцифры, Соцфонду РФ, Фонду обязательного медицинского страхования, а также избирательным комиссиям и комиссиям референдума.

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