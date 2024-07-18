Румыния поддержит участие Молдовы в миротворческих миссиях

Молдова и Румыния будут поддерживать друг друга в контексте подготовки и участия в миротворческих миссиях и операциях в рамках многонациональных коалиций под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО или ЕС, включая поддержку в области логистики, транспорта, связи, интернета, финансов, медицины и помощь в экстренных ситуациях.