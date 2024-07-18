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Стране не нужны образованные дети: В Молдове правительство PAS продолжает закрывать школы, — скоро за границу побежит еще больше народа

Об этом дал понять министр образования Дан Перчун.

Источник: соцсети

Правительство продолжит закрывать маленькие школы.

Это в передаче на частном телеканале дал понять министр образования Дан Перчун. Он отметил, что в интересах самого ребёнка посещать более оснащённое учреждение, с большим количеством учителей.

Перчун отметил, что экзамены по окончании 9-го класса показали, что в Молдове ещё есть маленькие школы, где 8 или 9 из 10 детей неграмотны.

— У нас есть школы, где всего один ребёнок из 10 сдал экзамены в 9-м классе, где 60% с тестированием не справились, — заявил Перчун.

Вчера правительство решило, что каждый ученик, переведённый из школы с менее чем 50 учащимися, в более крупную школу, будет получать ежемесячно по 1000 леев, за исключением периода летних каникул. Деньги обещают начать выплачивать с сентября этого года.

образование