Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко учредил памятный нагрудный знак к 30-летию Управления делами Президента

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 18 июля подписал указ № 296 об учреждении памятного нагрудного знака «30 год Кіраўніцтву справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом утверждены положение о нагрудном знаке, его описание и изображение.

Нагрудный знак представляет собой круглый медальон, на лицевой стороне которого в центре расположена золотистая эмблема Управления делами Президента Республики Беларусь, а по периметру — золотистое кольцо из орнамента государственного флага и надпись «1994 — 2024». На оборотной стороне — надпись «Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь».

Награждать памятным нагрудным знаком будут работников Управления делами Президента Беларуси и организаций, которые входят в его систему или акции которых находятся в его управлении, если они достигли высоких результатов в служебной (трудовой) деятельности, образцово исполняют свои обязанности, внесли значительный вклад в решение задач, стоящих перед Управлением делами Президента Беларуси. К награде могут быть представлены и иные лица за эффективное содействие в решении обозначенных задач, активное развитие и укрепление межведомственных связей.

Лукашенко Александр