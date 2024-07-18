Документом утверждены положение о нагрудном знаке, его описание и изображение.
Нагрудный знак представляет собой круглый медальон, на лицевой стороне которого в центре расположена золотистая эмблема Управления делами Президента Республики Беларусь, а по периметру — золотистое кольцо из орнамента государственного флага и надпись «1994 — 2024». На оборотной стороне — надпись «Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь».
Награждать памятным нагрудным знаком будут работников Управления делами Президента Беларуси и организаций, которые входят в его систему или акции которых находятся в его управлении, если они достигли высоких результатов в служебной (трудовой) деятельности, образцово исполняют свои обязанности, внесли значительный вклад в решение задач, стоящих перед Управлением делами Президента Беларуси. К награде могут быть представлены и иные лица за эффективное содействие в решении обозначенных задач, активное развитие и укрепление межведомственных связей.
Лукашенко учредил памятный нагрудный знак к 30-летию Управления делами Президента
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 18 июля подписал указ № 296 об учреждении памятного нагрудного знака «30 год Кіраўніцтву справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Документом утверждены положение о нагрудном знаке, его описание и изображение.