Какие льготы полагаются молодым специалистам в Беларуси

Рассказываем, какие льготы и обязанности есть у молодых специалистов.
Кто такие молодые специалисты?
При этом, молодым специалистом может стать и выпускник-платник, если он пожелал распределиться и ему нашлось подходящее место работы.
Сколько времени должен отработать молодой специалист по распределению?
1 год, если образование профессионально -техническое (2 года по целевому направлению);
2 года, если образование среднее специальное или высшее (по целевому — 3 года среднее специальное и 5 лет высшее образовании).
Соответственно с молодым специалистом не могут заключить трудовой договор на меньший срок.
При этом, служба в армии и декретный отпуск засчитываются в срок отработки.
Трудовые льготы
Молодого специалисты обязаны распределить и трудоустроить только в соответствии с полученной специальностью и присвоенной квалификацией. Так что, выпускника условного юрфака не отправят работать агрономом.
У молодого специалиста нет испытательного срока и его нельзя уволить за несоответствие занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации.
Оплата переезда
Молодым специалистам возмещают оплату переезда к месту работы, если его распределили, например, из Минска в Полоцк.
Так, возместят стоимость проезда не только самого специалиста, но и членов его семьи. Также молодому специалисту обязаны возместить расходы по провозу имущества, выплатить суточные, и предоставить единовременное пособие в размере его месячной тарифной ставки.
Денежная помощь
Молодые специалисты вправе рассчитывать на денежную помощь, но не всем она полагается. Ее выплатят:
- молодым специалистам, получившим среднее специальное образование, — в размере месячной стипендии, которую они получали перед выпуском;
- молодым специалистам, получившим профессионально-техническое образование, — в размере тарифного оклада.
- молодые специалисты-педагоги — получают денежную помощь за 45 календарных дней из расчета месячной стипендии.
Льготы в оплате труда
Некоторые молодые специалисты могут рассчитывать на ежемесячные доплаты к зарплате.
Так, если он работает в агропромышленном секторе, то ему в течение первых двух лет полагается доплата в размере 0,46 базовой ставки оплаты труда работников бюджетных организаций (по состоянию на 2024 год — 115 рублей).
Молодым учителям, врачам и медсестрам полагается ежемесячная доплата в размере 20−45% от оклада.
Что касается коммерческих организаций, то размеры доплат и премий зависят от решения руководства этого предприятия.
Налоговый вычет
С начала текущего года молодые специалисты имеют право на получение стандартного налогового вычета в размере 620 рублей.
Жилье
Молодым специалистам предоставление жилья по месту распределения законодательством не предусмотрено. Однако они могут стать на учет лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, без дополнительных требований.
Кроме того, они имеют первоочередное право на предоставление арендного жилья коммунального жилищного фонда, но только на период работы по распределению. При этом стоимость аренды госквартиры для молодого специалиста будет ниже, потому что для них действует понижающий коэффициент.
Льготный кредит.
Молодые специалисты могут получить в Беларусбанке льготный кредит. Его максимальный размер в 2024 году составляет 12,2 тысяч рублей. Ставка за пользование кредитом составляет — 25% ставки рефинансирования Нацбанка. А начать погашать его и уплачивать проценты по нему нужно по истечении 6 месяцев после заключения кредитного договора.