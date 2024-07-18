В Алмалыке предложили создать международный логистический центр

Также в городе, согласно плану, может появиться индустриальный технопарк в махалле «Хилол», который поможет дополнительно привлечь более 1 миллиарда долларов инвестиций.
На пустующих 33,8 гектара в махалле «Бустон» предложено создать малую промышленную зону для поддержки местных и иностранных инвесторов.
Помимо этого, АСР отмечает, что в городе 67 дошкольных учреждений, но охват дошкольным образованием составляет только 74,6%. Поэтому планируется построить два новых детских сада. Один на 180 мест, другой — на 200.