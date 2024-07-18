Главе Башкирии представили инвестпроекты по питанию, животноводству и глэмпингу.

Сегодня, 18 июля, в Доме Республики глава Башкирии Радий Хабиров провёл очередной «Инвестчас». Инвесторы представили руководителю республики ряд новых проектов в различных отраслях экономики и социальной сферы.
Генеральный директор компании «Нефтекамский мясокомбинат» Яков Бакшиев рассказал о планах по реконструкции производственных цехов для увеличения объёмов выпуска мясной продукции с 1,1 до 10,5 тысячи тонн в год.
Инвестор приобрёл действующее предприятие в 2022 году и уже начал модернизировать перерабатывающие мощности без остановки производства. Инвестпроект, в который планируют вложить 564 млн рублей, позволит к 2026 году создать 135 рабочих мест.
Яков Бакшиев рассказал, что на комбинате будут изготавливать широкий ассортимент изделий, в том числе продукты для школьного питания, сырокопчёные колбасы и деликатесы, корма для животных и птиц.
Инвесткомитет республики присвоил проекту статус приоритетного. Компании возместят и часть затрат на приобретение технологического оборудования.
Проект создания роботизированного животноводческого комплекса на 1500 коров представил генеральный директор племзавода «Урожай» Айдар Мухарлямов. Он рассказал о строительстве на действующей площадке в Илишевском районе современной молочно-товарной фермы.
Как сообщает пресс-служба руководителя республики, инициативы развития агропредприятия были в числе первых, которые рассматривали на заседании республиканского инвестиционного комитета. Всего за время комитета под руководством Главы Башкортостана провели 154 «Инвестчаса».
Новый проект племзавода «Урожай» стоимостью 1,4 млрд рублей позволит увеличить количество получаемого молока до 35 тонн в сутки. Технологический комплекс оснастят современным российско-белорусским оборудованием.
Строительство фермы начнут в текущем году. После её запуска в 2025 году рабочие места на производстве смогут получить 30 человек.
По итогам обсуждения инвесткомитет республики предоставил проекту статус приоритетного. Инвестору также субсидируют часть затрат на закупку племенного поголовья коров.
Концепцию развития в Благовещенске глэмпинга «Благолэнд» представил директор компании «БлагоГлэмп» Артур Воробьёв. Инвестор является резидентом ТОСЭР «Благовещенск».
Инвестор подобрал ещё один земельный участок площадью 4 гектара, где планирует разместить пункты проката туристического оборудования, футбольную и баскетбольную площадки. Это позволит компании расширить перечень предоставляемых гостям глэмпинга услуг. Новые объекты начнут строить уже в 2024 году. Объём инвестиций в новый проект — 160 млн рублей.
Артур Воробьёв отметил, что у компании есть ещё ряд аналогичных глэмпингов в других регионах России. В перспективе их планируют объединять общей франшизой под брендом «Благолэнд».
В качестве мер поддержки компании окажут содействие в оформлении аренды земельного участка без торгов.
Проекты по строительству трёх придорожных сервисных комплексов с многотопливными АЗС представил директор компании «Азимут» Кирилл Горбунов.
Две заправочные станции планируют разместить по обеим сторонам трассы М-5 вблизи деревни Самохваловка. На территории комплексов появятся магазины, автостоянки и зоны отдыха для посетителей.
Кроме того, компания планирует построить автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию в Уфе на улице Сельской Богородской.
Суммарный объём инвестиций составляет 300 млн рублей. После запуска АЗС на трёх комплексах будут трудиться 30 человек.
Проекты получили статус приоритетных с предоставлением налоговых льгот. Инвестору также окажут содействие в оформлении земельных участков и возместят часть затрат на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры.