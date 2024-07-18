Генерал Алаудинов осудил поступок заехавшего на пляж Мариуполя чеченца

Действия мужчины с видео получат оценку и будут сделаны «суровые выводы», подчеркнул Алаудинов.
«Определённо могу сказать, что если бы это “лицо” участвовало в освобождении от нацистов населённых пунктов Донбасса и если бы оно видело погибающих рядом товарищей, то подобного не совершило бы», — сказал офицер.
Подобное поведение в корне не соответствует концепции развития руководства Чечни, то есть первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова и Рамзана Кадырова, считает Алаудинов.
По оценкам Алаудинова, российские войска показывают хорошие результаты в продвижении на Донецком направлении. Он добавил, что первая линия высотных домов Волчанска уже под контролем ВС России.