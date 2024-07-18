Генерал Алаудинов осудил поступок заехавшего на пляж Мариуполя чеченца

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что получил видео, на котором некий представитель Чечни на автомобиле заезжает на территорию пляжа в Мариуполе. Офицер со своей стороны принёс извинения всем, кто был оскорблён и претерпел неудобства, а также призвал людей не прибегать к некорректным обобщениям по национальным признакам.