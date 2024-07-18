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Генерал Алаудинов осудил поступок заехавшего на пляж Мариуполя чеченца

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что получил видео, на котором некий представитель Чечни на автомобиле заезжает на территорию пляжа в Мариуполе. Офицер со своей стороны принёс извинения всем, кто был оскорблён и претерпел неудобства, а также призвал людей не прибегать к некорректным обобщениям по национальным признакам.

Источник: РИА "Новости"

Действия мужчины с видео получат оценку и будут сделаны «суровые выводы», подчеркнул Алаудинов.

«Определённо могу сказать, что если бы это “лицо” участвовало в освобождении от нацистов населённых пунктов Донбасса и если бы оно видело погибающих рядом товарищей, то подобного не совершило бы», — сказал офицер.

Подобное поведение в корне не соответствует концепции развития руководства Чечни, то есть первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова и Рамзана Кадырова, считает Алаудинов.

По оценкам Алаудинова, российские войска показывают хорошие результаты в продвижении на Донецком направлении. Он добавил, что первая линия высотных домов Волчанска уже под контролем ВС России.

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