СМИ: Байден взбесил демократов в конгрессе неоднозначным постом в соцсети

«Демократы в конгрессе оказались озадачены в среду, когда в предвыборном аккаунте президента Байдена в X (бывший Твиттер — ред.) был опубликован пост “Я болен” в качестве призыва к сбору средств сразу после того, как 81-летний президент сдал положительный тест на COVID», — пишет портал.
Через две минуты после публикации поста Байден в реплае дополнил его словами «…от Илона Маска и его богатеньких дружков, пытающихся купить эти выборы. Если вы согласны, нажмите на ссылку», ведущую на сбор средств.
В таком контексте выражение «I'm sick» в английском языке перестает означать болезнь и используется для выражения усталости, его можно перевести как «Я устал» или «Меня достали».
«Демократы в Конгрессе тоже устали. Устали от газлайтинга (манипулирования — ред.), устали от бездействия и устали от людей, находящихся у власти, которые защищают президента, который вот-вот потеряет Белый дом, и при этом потянет с собой вниз Палату представителей», — приводит издание слова одного из демократов в нижней палате.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден заразился коронавирусом, у него проявились «мягкие» симптомы болезни. Вместе с тем СМИ предполагают, что Байден может использовать ковид как предлог для добровольного отказа от участия в выборах.
Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.