Маск обратился к Шольцу из-за комика, пожелавшего смерти ему и Трампу

Позже он добавил, что считает «абсолютно фантастическим, когда умирают фашисты». Его посты вызвали негодование у пользователей соцсети. Об этом написали многие СМИ, в том числе Bild. После этого Хотц удалил оба поста, но опубликовал еще один, где отметил, что «никто никого не принуждает соболезновать фашистам».