Орбан опубликовал письмо Евросовету по итогам своей «мирной миссии»

Виктор Орбан заявил, что Украина и Россия не стремятся выступать с инициативами по прекращению огня или переговорам, а для урегулирования нужно внешнее вмешательство. «В ходе моих переговоров с Дональдом Трампом я пришел к выводу, что внешняя политика будет играть лишь незначительную роль в его кампании. Поэтому мы не можем ожидать от него никаких мирных инициатив до выборов. Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы на выборах он не будет дожидаться своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве посредника в установлении мира. У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет», — говорится в письме господина Орбана.
Важным региональным игроком является Турция, считает венгерский премьер. На развитие событий на Украине также могут повлиять ЕС, США и Китай. Виктор Орбан подчеркнул, что Евросоюзу необходимо начать переговоры с Китаем о проведении следующей мирной конференции по Украине.
В начале июля Виктор Орбан в рамках «мирной миссии» совершил визит в Киев, Москву, Пекин и в Вашингтон. По итогам поездок он выступил с предложением к Евросовету о разработке новых подходов в части решения российско-украинского конфликта. Однако члены Европарламента и представители Еврокомиссии отмечают, что у венгерского премьера нет мандата ни на какие «мирные миссии».